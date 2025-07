$!Trésors Cachés | 2e arrêt : Cidres Appalaches

Ségué Lepage, propriétaire des Cidres Appalaches, s’est établi à Saint-Jean-Port-Joli pour développer son projet en 2023. Il se spécialise dans la production de cidres faits à partir de pommes de vergers abandonnés. Souvent, ces plantations sont d’anciennes exploitations agricoles laissées pour compte depuis des décennies par des entreprises agricoles qui n’y voient plus d’intérêt. Pour Ségué, ces fruits perdus sont une ressource en or qui attend simplement qu’on la cueille, et qui se doit d’être mise en valeur.