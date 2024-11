Coupable d’avoir « pété un câble »

Un méfait sur une porte de salle d’audience, des menaces envers un procureur et un bris de probation figurent parmi les gestes posés par l’accusé le en septembre 2023. Ce jour-là, il se trouvait devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district judiciaire de Montmagny, pour réclamer le retrait du bracelet antirapprochement fixé à sa cheville. Cette obligation lui avait été infligée par la juge Rachel Gagnon en décembre 2022 afin de protéger son ex-conjointe, à l’égard de qui il avait commis des voies de fait. Dans les neuf mois qui ont suivi, il a ressenti une frustration croissante face aux contraintes imposées par ce dernier, d’où sa requête de l’enlever plus tard.

Sans surprise, après avoir entendu l’accusé et le procureur de la Couronne, le tribunal a rejeté sa demande, pour les mêmes raisons, justifiant l’imposition initiale. Durant l’audience, l’homme a manifesté de l’hostilité, interrompant fréquemment la magistrate, qui est demeurée calme. Son agressivité a redoublé avec le verdict.

« Estie de gang de crisses de mangeux de marde. Justice de marde. J’veux la paix, moé, ma tabarnaque. Toé-là, là. Toé, mon p’tit crisse de tapette de câlisse... » a-t-il lancé, refusant de quitter la salle jusqu’à l’intervention des constables spéciaux qui l’ont escorté vers la sortie. Il a ensuite frappé violemment la porte, l’endommageant sérieusement.

Arrêté à l’extérieur du Palais de justice par un agent de la Sûreté du Québec pour ce geste, il a ajouté : « le petit crisse de procureur à lunettes, j’vais lui câlisser ça dans les dents».