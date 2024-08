Les Panétois célèbrent la famille et la diversité

Le 17 août dernier, Saint-Fabien-de-Panet célébrait sa traditionnelle Fête de la famille. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, était de la partie. Le maire Laverdière, accompagné de la conseillère Mme Lenoir, étaient les hôtes de cet évènement au cours duquel la population a pu déguster blé d’Inde, hot-dogs et hamburgers

De plus, des divertissements pour les petits et grands étaient offerts. Par exemple, figuraient également au menu de l’animation et un service de bar. M. Laverdière était particulièrement heureux du déroulement de l’activité et du fait que sa popularité grandit année après année. Il a souligné l’implication bénéfique de ses citoyens, et il espère qu’elle perdure dans le futur.

Cette même journée, M. Hamilton Cidade de la MRC tenait une activité interculturelle qui s’avéra un franc succès. Plus de 50 joueurs venus de différentes municipalités de la région ont profité d’une partie de soccer pour socialiser et partager leur passion du sport.

Enfin, une représentante de la MRC était sur place dans le but de sensibiliser la population en matière de collecte des matières compostables et résidus verts. Dès la semaine prochaine, les Panétois et Panétoises commenceront à recevoir leur bac brun et la première collecte s’effectuera en décembre pour les municipalités suivantes : Lac-Frontière, Sainte-Apolline-de-Patton, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Fabien-de-Panet et Saint-Just-de-­Bretenières. (LOB)