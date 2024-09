Murmure des songes enchante

« Ce n’est pas une fiction linéaire avec un protagoniste unique. Chaque résident de l’immeuble a son propre récit et ensemble, ils tissent une trame cohérente », explique M. Barde.

Le processus de création de ce livre s’est amorcé à la suite de plusieurs années de travail et de réflexion. Après un premier roman publié en 2018, l’auteur a laissé l’imagination le guider pour cette nouvelle publication, qu’il qualifie de véritable « explosion créative ». « J’écrivais sporadiquement au fil des ans mais cette année, l’inspiration m’a frappé soudainement. Tout s’est aligné», raconte-t-il.

L’une des particularités de l’œuvre est sa structure en plusieurs parties, chacune explorant un genre littéraire différent.

« Chaque section du livre a son propre langage. On passe d’un thriller au rez-de-

chaussée à un conte de fées au premier étage, puis à une histoire de passion. Il y a même une enquête policière au sous-sol », précise-t-il. Cette variété de styles rend la lecture immersive et dynamique, loin des conventions habituelles.

L’inspiration de l’auteur provient de son intérêt pour les espaces clos, comme les résidences. « J’aime l’ambiance des immeubles dans les films et les séries. C’est un univers réconfortant que j’avais le goût d’explorer », confie-t-il.

La jaquette de Murmure des songes a été réalisée par une illustratrice locale, Émilie Jospitre. « La couverture est cruciale pour moi. Elle peut donner envie de lire ou non. L’artiste a parfaitement capté l’essence du livre », souligne Barde.

Zachary Barde, adepte de l’autoédition sur le web, a choisi de renouveler cette approche pour son dernier ouvrage. « J’apprécie la facilité de partage que cela autorise. Mon premier roman était déjà en format numérique, et j’ai souhaité réitérer l’expérience », ajoute-t-il. La diffusion autonome lui permet également de conserver une liberté totale, tout en touchant directement son public et en récoltant une part plus importante des bénéfices financiers.

Avec Murmure des songes, l’auteur capignacien continue de se forger une place dans le milieu littéraire, mélangeant genres et ambiances pour offrir une lecture captivante et unique. Quant à un troisième livre, l’écrivain ne ferme pas la porte mais préfère prendre son temps.

Murmure des songes sera disponible en ligne à partir du 1er septembre 2024.