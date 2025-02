« Ce que j’ai appris de toi m’aide à avancer sans toi » : Dire les choses importantes

Le projet d’une vie

Mme Hallé souligne qu’elle n’a jamais rêvé ou même songé à écrire à publier un livre un jour. Elle explique qu’elle a rencontré une connaissance qui travaillait comme éditrice afin de lui demander comment elle pourrait faire relier et imprimer ses écrits. Elle souhaitait seulement en avoir des copies pour ses proches. Elle a finalement accepté d’en imprimer une centaine qui lui serait livrée. Quelque temps plus tard, elle a reçu un appel de Micheline Pelletier, celle qui travaillait sur son projet, qui souhaitait publier son livre et le rendre disponible au grand public plutôt que de l’imprimer seulement pour Mme Hallé. Ses écrits auraient touché l’éditrice et cette dernière était d’avis que l’ouvrage pourrait être bénéfique pour plusieurs.

« Ce que j’ai appris de toi m’aide à avancer sans toi » a donc été publié dans les derniers mois. L’auteure confie que ce qu’elle apprécie le plus sont les commentaires des gens sur comment le livre leur a permis de repenser la relation que les lecteurs partagent avec leur mère. Certains auraient même décidé de reprendre contact après des années sans se parler. « Je ne pensais jamais écrire un livre, mais c’est rapidement devenu pour moi le projet d’une vie », souligne Mme Hallé.

Le livre est disponible à la librairie Livres en tête ou à la pharmacie Jean Coutu de Montmagny. Il est aussi possible de s’en procurer un en contactant l’auteure directement.

L’auteure aimerait également que des organismes l’invitent à venir présenter son ouvrage lors d’activités de groupes. Elle souhaite avant tout pouvoir échanger avec les gens à propos de ce sujet qui lui tient énormément à cœur.