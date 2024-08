Québec investit 54,5 M$ dans le Complexe sportif et culturel

« C’est un grand jour pour la Côte-du-Sud. Cette annonce est majeure pour les jeunes et les familles. Les nouvelles infrastructures seront des atouts essentiels pour la croissance économique et pour la rétention des gens dans notre territoire », a déclaré Mathieu Rivest, parlementaire caquiste de la Côte-du-Sud, visiblement fier d’avoir matérialisé l’une de ses principales promesses électorales.

Concrètement, ce financement permettra à la région de se doter d’un établissement moderne correspondant aux besoins des adolescents, des groupes et des artistes. En plus d’un gymnase et d’une piscine, le complexe accueillera des installations multifonctionnelles favorisant tant l’activité physique que le développement culturel.

« C’est un projet mobilisateur, soutenu par l’ensemble de la communauté. Il s’agit d’une réponse directe à notre volonté de promouvoir le sport et l’éducation pour améliorer la santé du corps et de l’esprit de nos citoyens », a avancé la ministre Charest.

Mathieu Lacombe, quant à lui, a souligné l’importance de cette initiative non seulement pour Montmagny, mais pour toute la Côte-du-Sud. « Le financement de 14,5 millions de dollars pour la salle Edwin-Bélanger permettra d’agrandir et de rafraîchir cet univers emblématique. Cette salle de représentations deviendra un point d’ancrage pour les artistes de la région et renforcera l’offre culturelle », dit-il. L’accent sera mis sur l’accessibilité, avec des loges et

coulisses modernisées, ainsi que des espaces adaptés pour accueillir un auditoire

élargi.

Les politiciens caquistes ont ajouté qu’au-delà des infrastructures, un potentiel pécuniaire important est attendu pour Montmagny et ses environs. Les nouvelles installations permettront d’organiser des compétitions sportives d’envergure, des spectacles et des événements variés, attirant ainsi un public extérieur et stimulant l’économie locale.

D’ailleurs, les élus ont souligné l’impact de l’implication de la société civile magnymontoise dans la réalisation de leur vision. « Présentement, c’est l’un des plus grands projets culturels en cours au Québec. C’est aussi l’un des plus beaux, car il est

fondamentalement porté par la communauté », a déclaré le ministre de la Culture.

Quant à lui, M. Mathieu Rivest a

rappelé que cette annonce est le fruit de cinq années de travail rigoureux avec tous les acteurs de la collectivité. Il croit que cette mobilisation sans précédent entre élus, ministres et citoyens démontre la capacité de la région à se fédérer autour d’entreprises communes. Il ajoute que son impact se fera sentir non seulement à travers les infrastructures sportives et culturelles, mais aussi dans le sentiment d’appartenance et de fierté qui caractérise les habitants de la Côte-du-Sud.