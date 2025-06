Succès éclatant pour L’envolée de pinceaux

La première édition de L’envolée de pinceaux, tenue les 14 et 15 juin à Montmagny, a connu un franc succès. Pas moins de 27 artistes de partout au Québec ont participé à l’évènement, offrant au public une expérience artistique inspirante en créant en direct et en plein air à la place des Migrations.

Le symposium de peinture a attiré environ 1 500 personnes, dont 60 % provenaient de l’extérieur de la région, générant ainsi des retombées touristiques et économiques significatives pour Montmagny et ses environs.

L’accueil chaleureux, la qualité des œuvres présentées et la beauté du site ont suscité des commentaires des plus élogieux tant chez les visiteurs que chez les artistes. Ces derniers se sont dit ravis de l’organisation et de l’environnement inspirant, soulignant l’hospitalité remarquable qu’ils ont reçue.

L’envolée de pinceaux s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable, tant pour les passionnés de l’art que pour ceux et celles qui souhaitent découvrir la richesse culturelle et naturelle de la région. (LOB)