Service de l’urbanisme et du développement durable : l’équipe est maintenant complète

Antérieurement rattaché au Service du greffe et des affaires juridiques, le secteur de l’urbanisme et du développement durable fait désormais partie d’un tout nouveau service municipal à la Ville de Montmagny.

Dédiée à l’aménagement du territoire ainsi qu’à l’application du plan d’urbanisme et des règlements municipaux en matière de zonage, de lotissement, de construction et d’architecture, l’équipe du Service de l’urbanisme et du développement durable est maintenant complète avec l’arrivée de Joëlle Gendron à la direction, depuis le 16 juin.

Un service structurant pour mieux répondre aux besoins actuels

La création de ce service s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’efficacité organisationnelle et de répondre à la croissance constante des demandes, notamment celles liées aux nouvelles exigences gouvernementales. Il permet également d’ancrer les actions municipales dans une vision cohérente avec les principes du développement durable, en intégrant des considérations environnementales, sociales et économiques à l’aménagement du territoire.

Un rôle central dans le développement de Montmagny

Le Service est responsable de l’émission des permis et des certificats pour les projets de construction, de rénovation ou de démolition, auquel s’adjoint un service-conseil à la population.

Il veille également à la protection des milieux naturels, soutient les programmes de valorisation du patrimoine bâti et ceux favorisant l’accès à la propriété. Par ailleurs, il joue un rôle actif dans le développement économique local, en accompagnant les entrepreneurs et les investisseurs, tout en participant aux consultations publiques et en assurant une veille constante sur les tendances et les enjeux en urbanisme.

Une équipe dédiée à la communauté

L’équipe du Service de l’urbanisme et du développement durable est composée de cinq professionnels : deux inspecteurs municipaux, une superviseure aux permis et aux inspections, un coordonnateur en aménagement du territoire ainsi que la directrice, Joëlle Gendron.