Un investissement d’un million de dollars pour soutenir l’électrification des transports

La demande croissante pour des bornes de recharge à l’Hôtel L’Oiselière et au Days Inn a incité M. Richard Lemieux, propriétaire des établissements, à se pencher sur la question il y a deux ans. Il a rapidement été confronté à certaines contraintes techniques. « C’était une entreprise complexe, surtout en raison de la capacité électrique limitée des installations de l’époque. Heureusement, grâce à un plan de subvention ministériel, nous avons pu obtenir le soutien nécessaire pour avancer », explique-t-il. En effet, le projet a été financé à 80 % par le gouvernement du Québec et à 20 % par la compagnie. Des experts ont été impliqués afin de garantir le succès et la fiabilité des infrastructures à long terme.

Pour répondre aux besoins énergétiques, une partie importante de l’investissement a été utilisée pour moderniser le réseau électrique. En collaboration avec Hydro-Québec, ils ont réussi à mener à bien l’initiative malgré plusieurs défis logistiques.

Chaque hôtel propose désormais dix stations de recharge, non seulement à ses clients, mais aussi à l’ensemble de la population. Quatre sont des rapides, permettant aux véhicules de ‘’faire le plein’’ en 15 à 30 minutes, tandis que les six autres effectuent la tâche durant la nuit. Ces nouvelles infrastructures sont compatibles avec les applications Elli et Le Circuit électrique.

Grâce à son emplacement stratégique, l’entreprise pourra répondre aux exigences de différents types d’automobilistes, notamment en raison de sa proximité avec l’autoroute 20. En effet, des installations de cette puissance sont rares dans le secteur.

Avec ce projet, le groupe L’Oiselière inc. aspire à se positionner comme un pionnier de l’électrification des transports et des solutions durables dans le domaine hôtelier. Les bornes de recharge rapide correspondent non seulement aux besoins des voyageurs, mais contribuent aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, alignant ainsi la région avec les objectifs écologiques du Québec.