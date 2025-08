L’Expédition Saint-Laurent revient pour un grand nettoyage citoyen

L’an dernier plus de 900 livres de déchets retirés des berges grâce à la mobilisation des Magnymontois. Cette année, Mission 1000 tonnes et Stratégie Saint-Laurent invitent la population à battre ce record lors du passage de l’Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants, le samedi 16 août prochain, à la Place des Migrations, de 9h00 à 12h30.