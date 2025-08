Pire bilan en 10 ans sur nos routes!

Catastrophique! Aucun autre mot ne peut définir le bilan accidentel sur nos routes pendant les vacances de la construction : 38 décès, soit 31 pertes de vie sur nos routes et 7 sur le réseau récréotouristique.

En 2024, il y avait eu 17 décès, dont 13 sur les routes et quatre sur le réseau récréotouristique. Le plus triste, selon le Service des communications de la Sûreté du Québec (SQ), est le fait qu’il y a eu de nombreuses opérations policières, incluant les plans d’eau et hors route, mais que les résultats de cette sensibilisation n’ont aucunement été concluants.

« Plus que jamais, les distractions au volant, le non-respect des limites de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par la drogue, l’alcool ou la combinaison des deux ainsi que le non-port des équipements de sécurité contribuent à expliquer la grande majorité des collisions graves et mortelles de cette année », soutient la SQ.

La région de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches fait piètre figure avec cinq collisions pour huit décès sur les routes et deux collisions pour trois décès hors-route. En termes de statistiques, on parle de 23,3% des collisions et 29% des décès. En 2024, cette région avait présenté un bilan de deux collisions et deux décès. La Montérégie suit au bilan avec cinq collisions pour sept décès, tous sur les routes.