La MRC de L’Islet amorce la révision de son schéma d’aménagement

La MRC de L’Islet annonce l’amorce du processus de révision de son schéma d’aménagement et de développement (SAD). Cette démarche vise à répondre aux nouvelles réalités territoriales de la MRC, en plus de garantir sa conformité avec les orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT), effectives depuis le 1er décembre 2024.

Le SAD est un document de planification essentiel qui définit les grandes orientations d’aménagement et de développement du territoire de la MRC, en tenant compte des enjeux actuels et futurs des 14 municipalités.

À la suite d’exercices de consultation, une vision stratégique sera adoptée. Celle-ci définira les grands objectifs de la planification de l’aménagement et du développement du territoire.

Cette vision servira de guide pour la réalisation des travaux de révision. Elle abordera notamment les aspects sociaux et culturels, le développement économique, la sécurité publique ainsi que la protection environnementale.

Échelonnée sur trois ans, la révision du SAD sera sous la responsabilité du conseil de la MRC de L’Islet, lequel sera soutenu par les professionnels de la MRC, de même que par différents comités de travail.

La supervision des travaux de révision sera, quant à elle, sous la charge du service de l’aménagement du territoire.

Ce projet comportera plusieurs étapes, dont la tenue de séances d’information et de consultation. Les municipalités auront ensuite deux ans pour assurer la concordance de leurs règlements municipaux avec le nouveau document.

La démarche de révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de L’Islet est rendue possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) avec une aide financière de 207 918 $. (LOB)