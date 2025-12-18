Trois gymnastes s’illustrent à la Coupe Québec

Les 6 et 7 décembre dernier, l’école secondaire Louis-Jacques-Casault était l’hôte de la Coupe Québec. Les gymnastes, arrivées des quatre coins de la province, ont offert des performances alliant élégance et fierté. Leur présence et leur engagement ont animé chaque moment et rappelé la force d’une communauté sportive qui se dépasse constamment.

Trois gymnastes du club Magny-Gym s’y sont particulièrement illustrées et ont offert de très belle performance lors de cette 1ère Coupe Québec de l’année.

À sa toute première expérience en compétition de niveau provincial, Daphné Cloutier s’est démarquée avec une 8e position aux barres asymétriques et terminant 19e sur 30 gymnastes au total dans la catégorie N-Intro (11 ans). Daphné a démontré une maturité et un calme exemplaire digne d’une vétérane tout au long de la compétition.

Dans la catégorie N7 15 ans +, Zoé Caron a terminé 7e à la poutre et 15e sur un total de 59 gymnastes, atteignant l’ensemble des objectifs qu’elle s’était fixés pour ce début d’année avec une performance solide à tous les appareils.

Annabelle Caron également de la catégorie N7 15 ans + a, quant à elle, offert des performances tout à son image, puissantes et dynamiques.

Magny-Gym tient aussi à souligner l’apport essentiel des bénévoles et du comité d’organisation et remercie ses commanditaires. (LOB)