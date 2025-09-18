300e anniversaire : la population de Saint-François invitée à répondre à un sondage

En 2029, Saint-François-de-la-Rivière-du Sud célébrera son 300e anniversaire. Afin que ces festivités reflètent les valeurs, les traditions et les aspirations de toute la communauté, la municipalité invite ses citoyens à répondre à un sondage en ligne d’ici le 15 octobre 2025.

Accessible sur la plateforme SONDAGES - MRC de Montmagny, celui-ci permettra de recueillir des idées et des préférences concernant les activités, thématiques et legs qui devraient marquer cet événement historique.

Trois chèques-cadeaux à gagner

Pour remercier la population de sa participation, la municipalité procédera au tirage de trois chèques-cadeaux de 50 $ chacun, échangeables dans tous les commerces de la MRC de Montmagny, parmi les personnes ayant rempli le sondage.

Comment participer :

1. Créez un compte sur SONDAGES - MRC de Montmagny

2. Remplissez le sondage sur les Festivités du 300e.

3. Courez la chance de remporter l’un des chèques-cadeaux.

Un rendez-vous avec l’histoire

Qu’il s’agisse de spectacles, d’activités familiales, de circuits historiques, d’expositions culturelles ou encore d’aménagements commémoratifs, toutes les idées sont bienvenues pour façonner un programme festif digne de cet anniversaire exceptionnel.

La municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud remercie d’avance la population pour sa précieuse collaboration.