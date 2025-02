31 000$ pour la FADOQ de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Dans le cadre du programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés, l’organisme de Saint-François a pu redonner une seconde vie à sa salle multifonctionnelle de l’édifice municipal. Avec les fonds de base, le plâtrage et la peinture ont pu être refaits, en plus de l’installation d’une thermopompe. « En été, il faisait tellement chaud. On ne pouvait faire aucun rassemblement », déplore la présidente de la FADOQ de Saint-François., Huguette Blais. La municipalité a dû débourser une partie de la somme finale. Les travaux sur les murs ont nécessité une enveloppe de 16 000$, alors que la thermopompe, 10 000$.

Le Club a déjà un projet en tête concernant la prochaine subvention. La présidente souhaite redonner également un second souffle aux murs de la salle de la vie active avec de la nouvelle peinture.