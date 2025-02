4,7 M$ pour l’entretien des routes

Le député Mathieu Rivest a annoncé au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, de l’aide financière pour le maintien et l’amélioration du réseau routier dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL). Environ 4,7 M$ seront répartis parmi cinq municipalités dans les MRC de Montmagny et L’Islet. Voici les projets retenus :

- Réfection du rang Laverdière et ponceaux - Lac-Frontière : 1 309 007 $

- Réfection de ponceaux sur la route Sainte-Lucie - Sainte-Apolline-de-Patton : 62 779 $

- Réfection du chemin Lamartine O. et de ponceaux - L’Islet : 2 215 778 $

- Remplacement d’un ponceau - Rte de L’église Sud - Sainte-Félicité : 165 292 $

- Remplacement ponceau - Lafontaine &Terrebonne - Sainte-Perpétue : 909 018 $

« Nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités de Côte-du-Sud pour l’optimisation de leurs infrastructures routières. Je remercie ma collègue et salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sûr et efficace », a souligné M. Rivest.