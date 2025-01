Geneviève Guilbault en visite en Côte-du-Sud

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, était de passage en Côte-du-Sud le 23 janvier dernier. En compagnie du député Mathieu Rivest, elle a d’abord visité le Centre de service de transport situé à Saint-Pascal-de- Kamouraska. Elle s’est ensuite rendue à La Pocatière pour visiter l’usine Ras L’Bock. Elle a finalement participé au coup d’envoi du Snow Fête de Saint-Cyrille-de-Lessard ainsi qu’à un 5 à 7 dans le cadre de l’événement. « Passer cette journée dans Côte-du-Sud aux côtés de mon collègue Mathieu a été une expérience enrichissante. Grâce à son initiative, j’ai pu échanger avec nos équipes sur le terrain, nos élus et nos citoyens de la région. Être connectés sur les gens, c’est ce qu’il y a de plus essentiel pour nous. Merci à vous tous pour votre accueil et votre générosité! », a souligné Mme Guilbault.