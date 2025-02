La caserne de Saint-Aubert finaliste au Prix Cecobois

Le Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) dévoile les bâtiments et autres structures finalistes de la 9e édition des Prix d’excellence Cecobois. Ces prix sont dédiés spécifiquement à la reconnaissance et à la célébration du savoir-faire québécois en matière de construction commerciale, institutionnelle, industrielle et multi-résidentielle en bois. Un projet dans la région de Montmagny-L’Islet est finaliste. Il s’agit de celui de la caserne #55 de Saint-Aubert. Il s’agit d’ailleurs du seul bâtiment en lice dans la catégorie « Bâtiment industriel ». Rappelons que la nouvelle caserne avait été inaugurée en mars 2024 et qu’il s’agissait d’un projet d’environ 3,3 M$.

Cette année, 65 candidatures auraient été reçues pour les Prix d’excellence Cecobois et 33 finalistes ont été sélectionnés par le jury. Les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des trois dernières années, soit entre 2021 et 2024. Les lauréats seront dévoilés lors du gala de remise des prix, qui aura lieu au Palais Montcalm le jeudi 20 février prochain. (LOB)