Moratoire et ouverture des sentiers, exigent les préfets

Les préfets des MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, Frédéric Jean, Normand Caron et Sylvain Roy expriment leur profonde indignation dans le conflit opposant la Fédération des producteurs de bois de la Côte-du-Sud et le Syndicat des producteurs de bois et demandent un moratoire sur la décision, de même que l’ouverture immédiate des sentiers de motoneige.

Dans un communiqué conjoint émis mercredi matin, ils ont manifesté ainsi leur désaccord: «Nous exigeons que les parties reviennent à la table des négociations sans délai et qu’elles trouvent une entente qui permettra de rétablir rapidement la libre circulation sur les sentiers de motoneige et de minimiser les dommages économiques déjà causés. Cette impasse perdure depuis trop longtemps et a des conséquences dévastatrices sur nos économies locales et la qualité de vie de nos collectivités ».

Ils ajoutent : « Ce conflit place injustement nos entreprises et notre population en otage. Nous observons, impuissants, à des fermetures d’entreprises qui constituent le poumon économique de nos communautés dans les secteurs du tourisme, des services de proximité et de l’hébergement. L’ensemble de la population voit son accès à des services essentiels fragilisé. Cette situation est inacceptable ».

Des entreprises locales ont été forcées de fermer leurs portes, faute de clients, notamment en raison de la fermeture partielle des pistes de motoneige stratégiques comme le sentier 55. Les restaurants, pourvoiries, hébergements, et commerces de proximité sont les premières victimes de ce blocage. Les préfets rappellent que, malgré leur appel initial à une négociation rapide et à une résolution immédiate de ce conflit, aucune avancée significative n’a été réalisée. « Nous ne pouvons tolérer que l’incapacité de ces deux parties à trouver un terrain mette en péril nos communautés. » (LOB)