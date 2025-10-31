490 000 $ supplémentaires accordés pour le tourisme en Chaudière-Appalaches

La ministre de Tourisme, Amélie Dionne, et Tourisme Chaudière-Appalaches annoncent la reconduction de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027 qui sera également bonifié de 490 000 $, portant ainsi à 890 000 $ le montant disponible pour la région.

Avec cette enveloppe, Tourisme Chaudière-Appalaches pourra encourager divers projets sur le territoire qui entre dans une de ces catégories, soit Attraits, activités et équipements, Structuration de l’offre touristique régionale, Hébergement, Festivals et événements, Études et services-conseils et Développement numérique.

« L’industrie touristique de la Chaudière-Appalaches a le vent dans les voiles depuis plus d’une décennie et contribue à l’essor des quelque mille entreprises qui la composent. Investir dans celle-ci, c’est maximiser les retombées économiques tout en misant sur la qualité de vie et le sentiment d’appartenance de ses citoyens », affirme Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.