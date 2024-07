À la découverte du monde au volant de sa Challenger

« J’ai toujours été fascinée par les voitures, particulièrement par les Dodge Challenger. Je ne sais pas d’où vient ma passion. Ce n’est pas une tradition familiale. Mais depuis que j’ai 8 ou 9 ans, je spotte à tous coups ce modèle lorsque je le croise sur la route » confie-t-elle.

La passionnée possède donc deux Dodge Challenger. Le premier, un exemplaire de 1973 avec un moteur V8 340, a été acquis lorsqu’elle avait 19 ans. « Il était en mauvais état quand je l’ai acheté, mais je l’ai amélioré tout en gardant sa puissance d’origine. Sa conduite est vraiment une expérience unique. Il me procure un sentiment de liberté inégalé, même si le siège ne s’ajuste pas et que je suis assise un peu à terre. », explique-t-elle en rigolant. Malgré quelques améliorations esthétiques effectuées, elle insiste sur le fait de conserver l’authenticité de son bolide d’époque.

Son second, qu’elle possède avec son amoureux depuis seulement quelques semaines, a été produit en 2017. Il est mu par un moteur V8 de 5,7 litres, développant 360 chevaux-vapeur. « Le nouveau est très confortable et plus facile à utiliser au quotidien. Il offre toutes les technologies et commodités modernes. Par contre à chaque accélération, je m’enfonce littéralement dans mon siège et il émet un bruit hors du commun. Il m’apporte des sensations

fortes ! » énonce-t-elle.

La jeune femme sait fort bien qu’elle pourrait obtenir des prix fort alléchants pour ses automobiles sur le marché de l’occasion, ce qu’elle refuse d’envisager. « Pour moi, elles n’ont tout simplement pas de valeur monétaire car c’est véritablement ma passion. Le

sentiment d’évasion qu’elles me procurent lorsque je les conduis est indescriptible. Elles sont une source de bonheur et de fierté dans ma vie », déclare-t-elle.

Elle s’est récemment jointe au Club Chrysler Québec avec qui elle a participé au Festival Chrysler 2024 le 21 juillet dernier, un choix naturel compte tenu de sa collection. Elle apprécie grandement la camaraderie entre les membres de cette communauté partageant le même intérêt et s’entraidant de toutes les manières possibles. La passion en groupe ajoute un aspect fort intéressant à son expérience.

Actuellement, Marie-Pierre Jean termine ses études pour devenir infirmière et elle prévoit se joindre à la profession prochainement. Elle se réjouit de concilier cette future carrière avec son amour pour les voitures. « C’est

particulier une soignante qui se présente avec un Dodge Challenger, mais je souhaite continuer d’en posséder et de vivre ma passion »,

conclut-elle. Il y a fort à parier qu’elle sera ponctuelle pour ses quarts de travail !