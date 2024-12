Les 10 comités communautaires qui s’occupent des paniers de Noël dans la MRC de Montmagny et de L’Islet distribueront 810 paniers comprenant des denrées non périssables et des produits frais.

Pour l’occasion, Soupe au Bouton a reçu, au nom des 10 comités, l’appui financier de plus de 7000$ des caisses Desjardins du Nord de L’Islet, Sud de L’Islet et des Hautes-Terres, de la MRC de Montmagny et des Etchemins pour l’achat de denrées alimentaire.