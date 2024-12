Foodizz : Le poulet shish-taouk à la magnymontoise

Le Restaurant Foodizz est l’aventure de Mohammed Ajjouti et Hicham Eddaoudi. Le premier travaille dans le domaine de la comptabilité et il est déjà dans le domaine des affaires et le deuxième est diplômé en cuisine avec de l’expérience de travail dans un restaurant.

La succursale est située entre le Tim Hortons et le Ultramar près de la sortie 369 de l’autoroute 20. M. Ajjouti mentionne que le lieu a été choisi pour sa proximité de Montmagny, mais aussi parce que cette halte routière serait très fréquentée durant la période estivale. Il espère donc attirer autant la clientèle locale que les touristes qui traversent la région et qui souhaitent s’arrêter pour un bon repas.

M. Ajjouti, qui réside dans la région de Québec, affirme qu’il souhaitait amener à Montmagny une cuisine différente que l’on retrouve dans les grands centres urbains, mais peu dans les plus petites municipalités. Sur le menu, on retrouve donc des viandes apprêtées de manière que l’on retrouve davantage dans les restaurants libanais, comme du poulet shish-taouk, du bœuf kebab ou chawarma, etc. En plus d’en faire des sandwichs de manière plus traditionnelle, les cuisiniers l’intègrent à des mets que l’on retrouve plus typiquement au Québec, comme les burgers et bientôt la pizza.

Afin de rendre l’offre le plus accessible possible, M. Ajjouti ajoute qu’il trouvait important d’ajouter au menu des éléments que l’on retrouve dans la plupart des restaurants, comme la poutine, afin de s’assurer que tout le monde puisse trouver quelque chose à son goût. Le restaurant servira également des déjeuners.

Fait particulier : le Restaurant Foodizz a trouvé son nom grâce à l’intelligence artificielle. En effet, M. Ajjouti explique qu’il a demandé des suggestions à ChatGPT et qu’il trouvait que cette dernière représentait exactement l’image qu’il souhaitait projeter.

Le Restaurant Foodizz sera ouvert du jeudi au lundi entre 6 h et 20 h.