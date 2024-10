Domaine des Feux Follets : une histoire d’amour du vin et de la terre

Situé discrètement aux abords de la route 132, au sommet d’une colline, le Domaine des Feux Follets abrite une grange historique entourée de 9 300 vignes plantées en rangées ordonnées. Lors d’une rencontre en fin d’après-midi automnale autour d’une table de dégustation, la générosité, l’expertise et la passion de ce couple étaient manifestes.

« Nous venons tout juste de terminer les vendanges. La récolte 2024 s’annonce très prometteuse, tant en qualité qu’en quantité ! » déclare fièrement Frédéric. Sa compagne exprime quant à elle sa reconnaissance envers toutes les personnes qui les ont soutenus pour accomplir la tâche ardue de cueillir le raisin de leur domaine de 2,7 hectares.

À l’origine, rien ne destinait les amoureux à la viticulture. Géologue de formation, Frédéric a rencontré Sarah, une enseignante originaire de Colombie-Britannique, lors d’un séjour dans l’Ouest canadien. « En 2015, nous avons décidé de nous établir à Berthier-sur-Mer en rachetant la ferme fondée il y a cent ans par mon arrière-grand-père Napoléon Bossé, que nous avons transformée en vignoble biologique », relate-t-il.

« Pour nous, le terroir québécois est bien plus qu’un simple sol ou climat; c’est une histoire, un héritage », poursuit Frédéric. L’appellation du domaine s’inspire de plusieurs sources : un produit autrefois vendu par la Commission des liqueurs, les contes et légendes québécoises, la tradition de la Côte-du-Sud et même leurs deux fils musiciens.

Aujourd’hui, le vignoble propose une dizaine de vins, rouges, oranges et blancs, chacun portant un nom évocateur, insufflé par la nature ou la vie quotidienne. « Par exemple, ‘Glouglou’ est inspiré des familles de dindons sauvages qui déambulent dans nos champs, tandis que ‘L’Échouage’ fait référence à la marina voisine », explique-t-il.

D’ailleurs, de nombreux chefs et sommeliers québécois apprécient énormément leurs bouteilles, qui sont particulièrement prisées et trouvent rapidement preneur chaque année.

Le Domaine des Feux Follets est bien plus qu’un vignoble; c’est un lieu de découverte et d’immersion. Les propriétaires ont installé dans leur grange rustique en un espace convivial où les amateurs peuvent fraterniser tout en dégustant leurs vins nature et biologiques. De plus, une grande salle de réception a été aménagée au deuxième étage de l’édifice, permettant d’accueillir mariages et autres événements dans un cadre pittoresque.

« Nous souhaitons que chaque visite soit une expérience unique, où l’on se sent connecté à la culture locale et à notre passion pour la viticulture », conclut Frédéric.