Méchoui des Appalaches occupera le Parc Fluvial cet été

Méchoui des Appalaches est une entreprise démarrée un peu sur un coup de tête explique Steve Bernier. Il cherchait une façon d’augmenter ses revenus et il faisait déjà parfois des méchouis dont l’odeur faisait saliver plusieurs citoyens à Notre-Dame-du-Rosaire. Il a donc décidé d’ouvrir son propre service de méchoui pour les événements corporatifs et familiaux. Ensuite, cherchant une nouvelle façon de valoriser ses viandes, il a fait l’achat d’un camion de rue qu’il a entièrement aménagé. Il était alors en mesure de se déplacer et offrir des poutines mettant en vedette ses viandes.

M. Bernier souligne qu’il ne pensait pas que son entreprise allait décoller aussi rapidement. Présents lors d’événement l’an dernier, il pouvait vendre jusqu’à 800 poutines en un weekend. Il mentionne d’ailleurs qu’il en a fait environ 600 en l’espace de quelques heures lors de la Grand Messe de l’été dernier à Montmagny.

Ouvert tout l’été

Le conseil municipal de Berthier-sur-Mer a récemment adopté une résolution donnant l’accord à l’entreprise Méchoui des Appalaches de prendre l’espace disponible pour un camion de rue au Parc Fluvial. M. Bernier explique que la Municipalité avait d’abord publié une invitation pour les entrepreneurs lorsqu’elle avait appris que Théo BBQ souhaitait quitter l’endroit. Quatre restaurateurs auraient appliqué, mais Méchoui des Appalaches a finalement été sélectionné. Le « foodtruck » sera donc sur place du 15 mai au 15 octobre et il sera ouvert 7 jours sur 7 pendant la saison forte.

Il s’agit d’un nouveau défi qui demandera d’augmenter son nombre d’employés, car il en avait environ une dizaine l’an dernier, mais il se dit prêt à le relever. Il souhaite aussi garder le concept qu’avait lancé Théo BBQ d’accueillir des chansonniers à l’occasion.

M. Bernier affirme qu’il est très reconnaissant de la confiance que lui accorde la municipalité de Berthier-sur-Mer en lui permettant d’occuper ce lieu très fréquenté par les touristes.

Des produits en épicerie

Après plusieurs mois à faire de la viande, M. Bernier a réalisé qu’il devait trouver une façon de minimiser ses pertes. Il s’est alors tourné vers l’emballage sous vide. Cela lui permet même de vendre ses produits dans d’autres commerces. D’ailleurs, Méchoui des Appalaches est maintenant au Magasin Coop IGA Extra de Montmagny, au Marché alimentation Doyon de Saint-Fabien-de-Panet et chez Accommodation NDR – Paquet à Notre-Dame-du-Rosaire.

M. Bernier affirme toutefois que ses produits ne sont pas disponibles à plus d’endroits, car il a refusé plusieurs offres. Il explique qu’il est plus important pour lui d’être capable de répondre à la demande que d’avoir des kiosques dans tous les commerces de la région.

Vers une autre expansion?

Steve Bernier reconnait que de prendre en charge l’espace qui était disponible dans le Parc Fluvial mettra sur pause sa présence dans les événements, car son camion sera stationné tout l’été. Il souhaite toutefois en trouver un autre afin de pouvoir reprendre la route. Même qu’il aimerait en avoir plusieurs qui voyagent dans la province dans les prochaines années.

M. Bernier a plusieurs projets et plusieurs plans d’expansion, mais il souhaite faire les choses à son rythme, car il ne veut pas devoir sacrifier la qualité de ses produits pour répondre à la demande.