Jean-François Tétrault a récemment ouvert les portes de la Boutique Sherlou située entre l’épicerie et l’église à Berthier-sur-Mer. Le magasin se spécialise dans la vente de voitures miniatures et d’autres types de jouets. Le propriétaire souhaite que son espace devienne plus qu’une boutique et qu’il soit également un lieu de rassemblement pour les gens qui partagent une passion.