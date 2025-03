Boutique Sherlou : Trouver sa passion

La Boutique Sherlou offre actuellement plusieurs centaines de voitures Hot Wheels, le propriétaire affirme même être celui qui les offre au prix le plus abordable dans le pays. Certains modèles sont plus dispendieux, car ils s’adressent davantage aux collectionneurs de ce type de jouet.

Les cartes à jouer commencent également à occuper un certain espace de la boutique, car il a présentement des produits des franchises Pokemon, Yu Gi Oh et bientôt Magic The Gathering. M. Tétrault aimerait bien éventuellement tenir des soirées autour de ces jeux pour les amateurs. Les cartes sportives font également partie de l’inventaire de la boutique avec plusieurs joueurs qui seraient actuellement très recherchés disponibles en boutique.

M. Tétrault a également commencé à prendre des produits de collection, comme des cartes de hockey, sous consignation. Avec cette manière de vente, un collecteur met son objet en vente sur le plancher de la boutique et, lorsqu’il est vendu, il reçoit l’argent, mais une partie demeure au commerce. Cette méthode permet d’avoir en stock des items très recherché et dispendieux sans que la boutique ait à investir dans des produits qui peuvent passer un certain moment sur les tablettes et au collectionneur de pouvoir mettre en vente son objet dans un endroit fréquenté par des amateurs qui pourraient être intéressés.