Élisabeth Caron présidente du Conseil québécois des entreprises adaptées

La directrice générale de l’entreprise Formaca à Montmagny a récemment été nommée présidente du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA). Elle est d’ailleurs la première femme à occuper ce poste et l’organisme souligne qu’elle apporte une vision rassembleuse et profondément humaine du leadership qui est ancrée dans la collaboration et la solidarité entre les entreprises adaptées.

« À mon arrivée en poste comme directrice générale de Formaca, il y a près de dix ans, j’ai rapidement constaté à quel point il est stimulant de se sentir plusieurs à œuvrer dans la même mission. C’est une force immense de pouvoir s’appeler, se comprendre et partager entre organisations qui vivent des réalités semblables. C’est dans cet esprit de collaboration et de solidarité que j’accueille avec fierté la présidence du CQEA », explique Mme Caron.