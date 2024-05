« Le bénévolat ce n’est pas payant, mais c’est enrichissant. On investit de notre temps, mais on en retire beaucoup. On n’en fait pas pour recevoir des prix », déclare Mme Chouinard. L’enseignante de formation est une femme particulièrement humble. Elle a toujours apprécié le contact avec les jeunes et les moins jeunes de la société et elle souhaite leur offrir le cadeau de la transmission de la culture, même s’ils demeurent dans une région qualifiée de « dévitalisée ».

L’action bénévole de Francine Chouinard dans les 50 dernières années est vaste. Elle s’étend tant dans le domaine sportif et culturel que social.

Depuis 2013, alors qu’elle vit les jours doux et heureux de la retraite, elle se consacrée à la conversion de l’église de Sainte-Perpétue en lieu combinant le culte et la culture. « L’idée de la Médiathèque a germé dans la tête de mon fils Sébastien Ouellet, enseignant en sciences de l’éducation à l’Université du Québec à Rimouski. Je me suis impliquée avec lui, faisant le pont avec la fabrique et les autorités gouvernementales et préparant les différents dossiers », explique-t-elle.

Même si la Médiathèque de Sainte-Perpétue vole de ses propres ailes depuis 2019, elle demeure impliquée au sein du conseil d’administration et dans la programmation des différentes activités. « Nous nous adressons aux gens de tout âge. Nous souhaitons favoriser l’inclusion sociale, les échanges entre les générations et briser l’isolement» déclare-t-elle.

« Notre paye, c’est de voir la satisfaction et la joie dans les yeux des gens », énonce celle qui invite les plus jeunes à ne pas hésiter à s’impliquer dans leur collectivité. « Le bénévolat nous fait grandir. Cela nous aide à avancer dans la vie et à se construire en tant qu’humains. Quand on fait du bien, on en retire beaucoup », déclare-t-elle.