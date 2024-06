Hausse de 237% du recours aux agences de placement en santé

Grâce à une demande d’accès à l’information, le Journal a obtenu ces données alarmantes et surprenantes, lesquelles révèlent une hausse de 237 % du nombre d’heures travaillées par du personnel d’agences dans les établissements de santé des MRC de Montmagny et de L’Islet, pour une hausse des coûts de 308 %. Concrètement, en 2021-2022, les employés des agences de placement y onteffectué 54 403 heures et ont facturé au CISSS 451 407 $. En 2023 – 2024, le nombre d’heures travaillées s’est établi à 129 091, pour un coût de 10 651 863 $.

Or, en octobre 2023, le gouvernement a procédé à l’adoption de la Loi sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux, dont l’objectif principal est de réduire progressivement, jusqu’à éliminer complètement d’ici 2026 le recours aux à ces entreprises et à leur main-d’œuvre indépendante dans l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Dans Chaudière-Appalaches, cette interdiction entrera en vigueur en octobre 2024, donc dans environ quatre mois. À ce moment, l’ensemble du travail devra être effectué par du personnel directement employé par le CISSS.