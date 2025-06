Une famille demande le soutien de la population à la suite d’un incendie

Selon la campagne de financement lancée sur la plateforme GoFundMe, la résidence, qui est une perte totale, servait de chalet familial et de maison de retraite pour les parents de l’organisatrice.

Vanessa Grégoire a lancé cet appel à l’aide à la suite d’un incendie survenu à Saint-Damase-de-L’Islet le 24 juin dernier. Il n’y aurait pas de blessé dans cet incident, mais Mme Grégoire indique que la famille y a perdu ses deux animaux de compagnie ainsi que plusieurs effets personnels. « Nous avons tout perdu, y compris notre chien adoré Prince et notre chatte Bella dans cet incendie. Mes parents ont travaillé toute leur vie pour la remettre à l’ordre et la mettre à leur goût pour profiter pleinement de leur retraite. Tout leur rêve s’est envolé. Ils ont tous perdu; maison, animaux, porte-feuilles, linges, leurs deux autos et tous leurs souvenirs », écrit Mme Grégoire.

Il est possible de trouver la campagne intitulée « Maison en perte totale » sur la plateforme de sociofinancement GoFundMe. L’objectif recherché est de 15 000$. En date du 26 juin en avant-midi, près de 10 000 $ avaient déjà été amassés.