Légère augmentation de la taxe foncière à Cap-Saint-Ignace

Le budget 2025 de Cap-Saint-Ignace s’élèvera à 5 865 000 $, soit une augmentation d’environ 2,65% par rapport à celui de 2024. La municipalité attribue principalement cette différence aux quotes-parts des Régies de gestion des déchets solides de L’Anse-à-Gilles et de L’Islet-Montmagny, aux Services incendie de la Ville de Montmagny et de la MRC de Montmagny ainsi qu’au nouveau contrat 2025-2029 pour la collecte et le transport des matières résiduelles non recyclables et des matières organiques. Rappelons que Cap-Saint-Ignace a débuté la collecte des matières organiques (bac brun) auprès de ses citoyens en 2024. Les frais pour chaque bac brun seront d’ailleurs établis à 60 $ annuellement et il y aura une augmentation de 20 $ par bac vert utilisé prévue en 2025.

Pour les citoyens sur le réseau de services, soit les égouts et l’aqueduc, la hausse sera d’environ 0,19%. Pour une maison de valeur moyenne de 167 385 $, cela représente environ 5,45 $ de plus sur sa facture annuelle. Pour ceux qui ne sont pas sur le réseau, l’augmentation sera plutôt d’environ 2,45 %, ce qui représente 43,71 $. Cette différence s’explique principalement par une taxe spéciale pour un emprunt pour le chemin Bellevue Est ainsi que par les frais de vidange de fosse septique.

Le programme triennal d’immobilisation de la municipalité de Cap-Saint-Ignace présente peu de projets prévus pour les prochaines années pour le moment. On y retrouve toutefois des investissements prévus via le Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec (TECQ) 2024-2028 à la hauteur de 1,2 M$ et le pavage de chemins et rues pour 360 000 $.