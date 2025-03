Une grainothèque s’installe à Cap-Saint-Ignace

La Bibliothèque Léo-Pol-Morin de Cap-Saint-Ignace a présenté à la population le 13 mars dernier sa nouvelle offre de se rvice : la grainothèque.

Il s’agit d’un système d’échange gratuit de semences potagères, de fines herbes et de plantes aromatiques dans le but de permettre aux jardiniers d’échanger leurs conseils et connaissances entre eux dans la communauté. Il permet à ses utilisateurs de sélectionner leurs graines favorites parmi 50 variétés ensachées pour ainsi les semer à la maison. Puisque la grainothèque est avant tout un outil de partage, les utilisateurs seront invités à la fin de la saison à récolter les graines à maturité et les déposer dans une enveloppe prévue à cet effet à la bibliothèque afin d’enrichir les variétés de semences mises à disposition de tous.

Pour souligner le lancement, Alain Jetté, copropriétaire des Vergers du Cap et acteur du milieu agricole, a animé un atelier en présence des gens qui s’étaient déplacés pour découvrir le service. Le Service des loisirs de Cap-Saint-Ignace a également pris part à l’évènement dans le souci de présenter les bienfaits et avantages de l’utilisation des jardins communautaires de la municipalité. (LOB)