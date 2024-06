« La Fierté plus importante que jamais »

Jusqu’à récemment, de jour, Sébastien Potvin enfilait une banale tenue et enseignait la musique au primaire. Maintenant, de soir, il revêtit des talons hauts, des paillettes et plusieurs couches de maquillage pour devenir Barbada de Barbades, une drag queen au message positif et au grand cœur. Néanmoins, peu importe ses habits, cet artiste est plus déterminé que jamais à se battre pour les droits de la communauté LGBT+.

Rencontrée récemment par le Journal et invitée à réagir au fait qu’aucune municipalité de la Côte-du-Sud célèbre le mois de la Fierté LGBT+ celle-ci ne mâche pas ses mots : « [Cette célébration] est plus importante que jamais. Partout dans le monde, nous constatons une augmentation des actes violents envers notre communauté et un recul des droits que l’on prenait à tort pour acquis. Malheureusement, en tant que minorité, rien n’est jamais acquis pour nous ».

Émerveillant son public de jeunes et moins jeune grâce à son art depuis 2005, elle constate une hausse du discours haineux avec les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre notamment depuis 2020. « Des personnalités publiques utilisent maintenant leur plateforme pour légitimer le discours haineux envers la communauté LGBT+ sur les réseaux sociaux. Cela donne une carte blanche aux haters en ligne », soutient-elle.

D’ailleurs, Barbada, qui donne des conférences dans les écoles secondaires du Québec, constate qu’il y a encore des progrès à effectuer chez nos jeunes : « Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a toujours beaucoup de méconnaissance à démystifier chez eux. Mes interventions les éveillent beaucoup aux réalités de ma communauté et répondent à de nombreux questionnements. ». Aussi, celle-ci constate une grande acceptation de ces personnes dans la société québécoise, mais elle se bute encore à certains individus qui ont des idées bien arrêtées et qui véhiculent des préjugés.

« La beauté de la chose, c’est que c’est encore possible d’ouvrir les esprits et de changer les idées préconçues. Il suffit de prendre le temps de se parler », déclare Barbada. Dans ce contexte, les activités du mois de la Fierté peuvent être un moment privilégié pour rapprocher la communauté.

« Oui, les personnes de la communauté LGBT+ aiment des gens du même sexe, mais il n’y a pas de différence avec aimer quelqu’un tout court. Nous avons tous plus de points en communs qui nous unis que de différences qui nous divisent. Je nous invite tous à être plus à l’écoute des autres », conclut-elle avec philosophie. (JST)