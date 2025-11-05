Le CAE Montmagny-L’Islet récompensé pour ses initiatives locales

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet annonce avoir reçu le Prix Initiative innovante – DÉL 2025 pour ses projets d’accompagnement innovants auprès de l’industrie touristique de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet. Instauré par le Réseau des SADC-CAE du Québec auprès de ses 67 membres, ce prix vise à reconnaître l’excellence en matière de développement économique local.

Le projet retenu est un modèle d’accompagnement développé par le CAE en collaboration avec les acteurs touristiques du territoire desservi. Pour la MRC de Montmagny, le projet prend la forme d’un modèle de rencontres annuelles comprenant, une rencontre de bilan saisonnier et une rencontre de lancement de saison. Pour la MRC de L’Islet, l’accompagnement se traduit par la création d’un outil personnalisé et simple d’utilisation portant sur la e-réputation destiné aux entreprises touristiques. Cet outil vise à améliorer leur visibilité numérique, un élément essentiel en 2025 pour attirer des visiteurs, augmenter les ventes et renforcer l’attractivité du territoire.

« Nous sommes extrêmement fiers que nos efforts quotidiens soient reconnus aux quatre coins de la province. Ce prix met en lumière le caractère innovant de notre accompagnement auprès des comités touristiques. Notre modèle est mobilisateur et axé sur la collaboration. Chaque entreprise touristique est un ambassadeur précieux : plus nous les soutenons, plus les retombées collectives sont importantes. En favorisant la collaboration entre les entreprises, les municipalités et les partenaires régionaux, le CAE contribue à faire du tourisme une priorité économique en Montmagny–L’Islet, quatre saisons par année », mentionne Mireille Thibault, directrice générale.

Le prix a été remis la semaine dernière lors du colloque semi-annuel à Lévis. Cet événement rassemble chaque année plus de 200 professionnels en développement économique régional.