Le défilé de Noël de retour le 28 novembre

La magie du temps des Fêtes s’emparera du centre-ville de Montmagny du 28 au 30 novembre prochain. Durant ces trois jours, les gens pourront visiter le Marché de Noël à la Place Montel alors qu’une vingtaine d’exposants seront présents avec leurs produits. Il y aura également la musique d’ambiance, des feux de camp chaleureux et un bar extérieur. Le Café Les Enfants perdus sera aussi sur place dans sa roulotte pour servir café, chocolats chauds et autres breuvages réconfortants.

Les festivités seront lancées par le défilé de Noël qui est de retour cette année avec l’organisation de la Ville de Montmagny et Magasin CO-OP IGA extra de Montmagny & Les Marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace. L’Oie Blanche et la famille Grandisson du Canadian Tire de Montmagny sont aussi de retour comme présentateurs officiels de l’événement.

Le défilé comprendra 14 chars allégoriques illuminés ayant à leur bord une variété de personnages, des mascottes et de nombreux membres de la communauté. À cette joyeuse parade se joindront également Magny-Gym, Magny-Danse, la troupe de percussions de l’école La Francolière, des représentant(e)s des Alliés Montmagny-L’Islet et de l’équipe de hockey senior Décor Mercier, ainsi que plusieurs autres partenaires et organisations. Des bénévoles du Comité de la famille et des aîné(e)s amasseront des dons en argent destinés aux paniers de Noël.

Avant même le départ de la parade, la population est invitée dès 18 h à la place Montel pour une rencontre magique avec le père Noël et la mère Noël! Il sera possible de se faire photographier gratuitement avec eux.

Lettre au père Noël

L’horaire complet des activités est disponible sur le site web de la Ville de Montmagny.

Les enfants qui le souhaitent pourront déposer leur lettre au père Noël dans la boite qui sera située près du Marché. Elles doivent être adressées à : Père Noël - Pôle Nord - H0H 0H0 - Canada, et inclure le nom et l’adresse de retour de l’enfant. La date limite pour déposer sa lettre est fixée au 8 décembre. (LOB)