Lors de sa soirée d’excellence qui se tenait le 18 mars dernier, le Club Richelieu a annoncé la nomination du Dr Ghislain Lepage en tant que personnalité Richelieu de l’année 2024. Plusieurs de ses réalisations ont été présentées et il a reçu une plaque souvenir afin d’honorer son dévouement pour la population.

Selon le Club Richelieu, Dr Lepage était un médecin de famille très apprécié de sa clientèle. Il a également fait partie du conseil d’administration de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny pendant près de 30 ans, dont 23 ans à la présidence. Alors qu’il y siégeait, la Fondation a amassé et versé plus de 6 M $ pour l’achat d’appareils médicaux à l’Hôpital de Montmagny. Le Club Richelieu a tenu à souligner sa contribution importante dans la région pour un meilleur accès de la population à des soins de qualité et à de meilleurs équipements.

Le Dr Ghislain Lepage aurait remercié l’organisme pour cette distinction, mais aurait également insisté sur la qualité du travail que font tous les bénévoles de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny et le personnel de l’Hôpital de Montmagny.