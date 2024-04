Une année rentable pour Promutuel Assurance Côte-Sud

Issue du regroupement de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet et de Promutuel Assurance Rive-Sud finalisé le 1er janvier dernier, Promutuel Assurance Côte-Sud a convié ses membres-assurés à son assemblée annuelle durant laquelle elle a dévoilé ses excellents résultats combinés pour l’année 2023.

Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, la Société mutuelle dégage un résultat des activités d’assurance de 15,8 M$, une réussite exceptionnelle qui témoigne de la mobilisation de son équipe et de ses partenaires pour atteindre ses objectifs ambitieux. « Chez Promutuel Assurance, nous nous engageons à créer de la valeur et des solutions d’assurance adaptées pour nos membres-assurés. Dans le contexte d’une concurrence forte dans l’industrie de l’assurance de dommages et d’une hausse des événements climatiques majeurs, notre équipe est fière des résultats robustes obtenus au terme de l’année 2023 », a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Côte-Sud, M. Sylvain Fauchon.

« Guidée par les valeurs mutualistes qui font notre force, notre société mutuelle a, en 2023, misé sur l’entraide, la solidarité et la coopération lors de chaque action et prise de décision. La réalisation de notre projet de regroupement démontre également l’audace et la proactivité de notre organisation pour assurer un avenir prometteur à notre société mutuelle », a conclu M. Fauchon.

Promutuel Assurance Côte-Sud est fière de son excellente santé financière, propulsée par les résultats individuels remarquables des deux sociétés mutuelles regroupées. Afin de souligner ces résultats, la société mutuelle offrira une tarification spéciale à ses membres-assurés au courant des années 2024 et 2025. Malgré une hausse de tarification prévue (liée à divers facteurs, dont l’inflation et le coût moyen des sinistres), la Société mutuelle limitera l’augmentation de cette tarification. Ainsi, la hausse de tarification prévue sera réduite de 6 %.

Cette tarification spéciale entrera en vigueur à compter de juin 2024 pour les polices en assurance automobile et habitation, et à partir de septembre 2024 pour celles en assurance entreprise et agricole, et ce, pour une durée d’un an.

La Société mutuelle versera également 650 000 $ de ristourne communautaire sur son territoire. Cette somme, qui sera remise au cours de la prochaine année, viendra soutenir la réalisation de projets porteurs pour notre collectivité.