L’Atelier agricole s’ouvre aux citoyens

L’Atelier agricole, plateforme agroalimentaire de la MRC de Montmagny possédant entre autres deux sites de jardins collectifs, est à la recherche d’équipes de jardiniers pour la saison estivale 2024. Deux rencontres se dérouleront les 16 et 23 avril, l’une à Saint-Paul-de-Montminy et l’autre à Montmagny, lieux respectifs des jardins collectifs de l’Atelier agricole.

Les jardins collectifs offrent l’opportunité de jardiner en équipe afin d’en apprendre plus sur la culture maraîchère, d’améliorer ses techniques de jardinage et de partager le plaisir de jardiner ensemble. Ce sont des lieux de rencontre favorisant la cohésion sociale tout en offrant à la population des ateliers et formations afin de développer des aptitudes et compétences en culture maraîchère.

Totalement gratuite, ces séances d'information ont pour objectif de présenter le jardin collectif, de procéder à l’inscription des participants pour ceux qui le souhaitent, ainsi que de former des équipes de jardiniers. Ces rencontres ont lieu les mardis 16 et 23 avril à 18h30, respectivement à Saint-Paul-de-Montminy et à Montmagny.