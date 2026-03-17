MRC de Montmagny–L’Islet : près de 1 300 foyers actuellement en panne

En raison des vents violents qui frappent l’ensemble de la province de Québec, plus de 300 000 foyers sont actuellement touchés, selon le site d’Hydro-Québec.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, on compte présentement 10 403 adresses touchées, dont 982 dans la MRC de L’Islet et 312 dans la MRC de Montmagny.

Par ailleurs, la MRC de Chaudière-Appalaches la plus fortement touchée à l’heure actuelle est celle de Lotbinière, avec plus de 4 200 adresses en panne, suivie de celle de Lévis, qui en compte 2 822.