La population invitée à se mobiliser pour la Maison des aînés

La Ville de Montmagny invite la population à se mobiliser en grand nombre le mardi 24 mars, de midi à 14 h, sur la rue St-Joseph, afin de démontrer son appui au projet de Maison des aînés à Montmagny, un projet attendu et essentiel pour la région.

Cette mobilisation citoyenne vise à envoyer un message clair sur la nécessité de construire une infrastructure permettant d’offrir un milieu de vie adapté aux personnes aînées de la communauté. La Ville de Montmagny invite la population à participer en grand nombre à cette mobilisation afin d’envoyer un signal fort sur l’importance de ce projet.

« Notre communauté mérite des installations à la hauteur des besoins de nos personnes aînées. Il est devenu critique d’agir afin d’offrir un milieu de vie moderne à celles et ceux qui ont bâti notre région », souligne la mairesse de Montmagny, Gabrielle Brisebois.

La réalisation de cette nouvelle installation s’avère d’autant plus urgente que le CHSLD de Montmagny figure parmi les établissements les plus désuets au Québec. Logé dans un bâtiment ancien, il présente plusieurs limitations majeures.

En planification depuis 2021, le projet de Maison des aînés demeure toutefois en attente d’un financement gouvernemental pour permettre sa réalisation. Depuis son annonce, le conseil municipal de Montmagny a adopté trois résolutions afin de réaffirmer son appui et de demander que le projet puisse se concrétiser dans les meilleurs délais.

Un geste symbolique pour démontrer l’appui de la communauté

Lors de la mobilisation du 24 mars, la population est invitée à se rendre sur la rue St-Joseph (à proximité du CLSC) afin de poser un geste simple mais significatif pour appuyer le projet et démontrer sa solidarité envers la clientèle du CHSLD.

Les personnes présentes pourront signer une carte d’appui au projet et déposer un dollar symbolique afin de manifester l’importance que revêt cette nouvelle installation pour la communauté.

La Ville souhaite que cette mobilisation témoigne de la volonté collective de voir ce projet se réaliser et permette de rappeler que les personnes aînées de la région méritent un milieu de vie à la hauteur de leur contribution à la société.

Comme les espaces de stationnement sont limités dans le secteur, les personnes qui se déplaceront en automobile sont invitées à privilégier les stationnements du centre-ville, notamment ceux situés à proximité du marché public et de la bibliothèque.