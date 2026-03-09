Les rivières sous surveillance à Montmagny

Avec les importantes précipitations de pluie reçues au cours des dernières heures et la fonte de la neige en raison des températures douces, la Ville de Montmagny tient sous surveillance la rivière du Sud et la rivière St-Nicolas pour prévenir les risques d’inondation.
Le débit de la rivière du Sud est assez élevé et des mouvements du couvert de glace ont été observés. Les équipes du Service des travaux publics et infrastructures sont à pied d’œuvre sur le terrain et des engins de chantier seront déployés à proximité des cours d’eau advenant la nécessité d’effectuer des interventions préventives.
Les services municipaux demeureront vigilants par rapport à l’évolution de la situation au cours des prochaines heures. Les images et les données enregistrées par les stations hydrométriques installées à des endroits stratégiques sur les deux cours d’eau leur permettent notamment d’avoir un portrait rapide et continu de la fonte printanière.
La population est invitée à demeurer vigilante et à signaler toute situation qui pourrait devenir problématique, voire dangereuse, en composant le 418 291-1717.
Pour être tenu informé de l’évolution de la situation, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca ou de téléphoner à la ligne d’information municipale en composant le 418 248-1740. Les citoyens sont aussi invités à s’abonner au service d’avis et d’alertes de la Ville en visitant le ville.montmagny.qc.ca/info.