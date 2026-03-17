Ça mord avec Ti-Lord : le plus grand tipi de pêche se trouverait à Montmagny

Installée dans la région depuis de belles lurettes, l’entreprise magnymontoise Ça mord avec Ti-Lord a changé de propriétaires dans les dernières années. Désormais propriété de Philippe Pelletier et de Sarah Latendresse par l’entremise de leur entreprise Les 7 petits pots, elle peut compter sur un total de trois tipis pour pêcher dans des lacs ensemencés.
« Notre plus gros tipi peut contenir jusqu’à 40 personnes. Il est chauffé avec dix trous afin de pouvoir pêcher de la truite mouchetée de neuf à douze pouces. Selon mes recherches, c’est le plus gros tipi de pêche chauffé au Canada, je n’ai pas trouvé d’autres exemples ailleurs pour me prouver le contraire », affirme le copropriétaire de Ça mord avec Ti-Lord, Philippe Pelletier.
Au moment de faire l’acquisition du commerce, il y avait déjà le gros tipi d’installé, ainsi qu’un autre plus petit. De leur côté, Philippe Pelletier et sa conjointe en ont construit un autre pour desservir encore plus de clientèles.
Les deux autres lacs artificiels et ensemencés avec des petits tipis flottants peuvent contenir deux sortes de poissons, soit la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel. À l’intérieur, on peut y entrer une dizaine de personnes.
D’ailleurs, M. Pelletier aimerait bâtir un autre tipi prochainement et rénover l’un qui est actuellement en service et bâti par l’ancien propriétaire afin de le mettre à son image.
« C’est sûr qu’il va y avoir de la modernisation pour le petit tipi à l’extérieur et je pense en faire un deuxième sur ce lac-là pour répondre à la demande de la clientèle. Une fois que j’aurai fait les rénovations, on sera à notre maximum de ce qu’on peut faire », admet-il.
À chaque hiver, M. Pelletier ensemence ses lacs artificiels de 3000 à 5000 truites.
« Normalement, nos clients ne repartent pas les mains vides, mais même si ce sont des lacs ensemencés et artificiels, il y a quand même des journées plus difficiles. C’est vraiment au jour le jour, mais normalement tout le monde arrive à trouver ce qu’il cherche », explique-t-il.
Les saisons de pêche hivernale débutent vers la fin du mois de novembre et se terminent à la fin mars généralement.
Pour la présente saison qui tire à sa fin, le copropriétaire affirme que Ça mord avec Ti-Lord est en voie d’avoir la meilleure saison de pêche hivernale de son histoire.
« En ce moment, on arrive à 3000 poissons pêchés cet hiver. Donc, ça va très bien, et en plus, la saison n’est pas encore finie, il reste tout le mois de mars », se réjouit-il.
Concernant les tarifs, il y a présentement une offre pour la semaine de relâche. Les poissons sont au coût de 10 $, ce qui inclut le matériel et l’arrangement du poisson après la pêche.
Or, le reste du temps, le grand tipi se loue au coût de 30 $/h et 8 $ pour un poisson, tandis que le petit tipi se loue à 25 $/h et 8 $ pour la truite mouchetée, puis l’autre aussi se loue 25 $/h, mais c’est 20 $ par truite arc-en-ciel.
Par ailleurs, Philippe Pelletier est propriétaire de l’entreprise Les 7 petits pots qui a acquis Ça mord chez Ti-Lord.
« L’intérêt d’avoir acheté cette entreprise, c’est qu’avec Les 7 petits pots, on fait des conserves à l’ancienne et on se cherchait une terre agricole pour cultiver. Quand Ça mord chez Ti-Lord a été mis en vente, on a levé la main. Ça nous permet de faire pousser nos légumes l’été pour la transformation et l’hiver on offre la pêche », conclut-il.