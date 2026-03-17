Ça mord avec Ti-Lord : le plus grand tipi de pêche se trouverait à Montmagny

« Notre plus gros tipi peut contenir jusqu’à 40 personnes. Il est chauffé avec dix trous afin de pouvoir pêcher de la truite mouchetée de neuf à douze pouces. Selon mes recherches, c’est le plus gros tipi de pêche chauffé au Canada, je n’ai pas trouvé d’autres exemples ailleurs pour me prouver le contraire », affirme le copropriétaire de Ça mord avec Ti-Lord, Philippe Pelletier.

Au moment de faire l’acquisition du commerce, il y avait déjà le gros tipi d’installé, ainsi qu’un autre plus petit. De leur côté, Philippe Pelletier et sa conjointe en ont construit un autre pour desservir encore plus de clientèles.

Les deux autres lacs artificiels et ensemencés avec des petits tipis flottants peuvent contenir deux sortes de poissons, soit la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel. À l’intérieur, on peut y entrer une dizaine de personnes.

D’ailleurs, M. Pelletier aimerait bâtir un autre tipi prochainement et rénover l’un qui est actuellement en service et bâti par l’ancien propriétaire afin de le mettre à son image.

« C’est sûr qu’il va y avoir de la modernisation pour le petit tipi à l’extérieur et je pense en faire un deuxième sur ce lac-là pour répondre à la demande de la clientèle. Une fois que j’aurai fait les rénovations, on sera à notre maximum de ce qu’on peut faire », admet-il.