Pizza gratuite aujourd’hui!

Pour souligner sa première année d’existence, Pizzeria Péppé & Co invite toute la population à venir célébrer le 4 novembre lors d’une journée festive. À cette occasion, l’équipe offrira, jusqu’à épuisement des stocks, une pizza 7 pouces gratuite, au choix Péppé & Fromage ou Fromage.

« On voulait dire un gros merci à tous ceux qui nous encouragent depuis un an. Sans nos clients, Péppé & Co n’existerait pas. C’est donc notre façon de célébrer avec eux et de leur offrir un bon moment gourmand! », explique Alexandre Desrosiers, propriétaire de Péppé & Co.