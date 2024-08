Politiciens et victimes de violences verbales ?

Investissant de nombreuses heures de travail au bénéfice de leur collectivité en échange d’un maigre salaire, pour ensuite s’exposer aux critiques et attaques publiques de toutes sortes, les élus municipaux de la Côte-du-Sud ont bien souvent un rôle ingrat. Dans la foulée de l’adoption de la Loi 57 par le gouvernement du Québec, « favorisant l’exercice sans entraves des fonctions électives au sein des institutions démocratiques québécoises, notamment l’exercice de telles fonctions à l’abri des menaces, du harcèlement et de l’intimidation », le Journal s’est entretenu avec des représentants des quatre coins de la région afin de connaître l’état de la situation dans nos villes et villages.