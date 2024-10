Silvi Tourigny en feu aux Arts de la scène

Elle l’admet, son premier spectacle est une occasion pour son public de découvrir qui elle est réellement, au-delà du personnage bête et condescendant de Carole qui l’a rendue célèbre. « L’auditoire la connaît beaucoup, mais pas vraiment Silvi. Or, le tempérament de celle-ci est complètement contraire à la mienne. Ce spectacle, c’est une manière de montrer mes passions, ma vie de maman, ma relation avec mon fils, mon amour pour la moto, les animaux et la danse. C’est dynamique et ça bouge beaucoup, je veux que les gens sortent de là avec l’envie de faire la fête! » explique-t-elle, enthousiaste à l’idée de se dévoiler sous un autre jour.

« C’est comme un genre de best of des dernières années, avec des éléments nouveaux que j’ajoute ou retire au fur et à mesure. J’ai hâte que le décor et la mise en scène soient complets. » Elle s’inspire de son expérience et des précieux conseils de Cathy Gauthier, une humoriste qu’elle a souvent accompagnée en première partie. L’artiste raconte que cette dernière lui a appris l’importance de la relation avec l’assistance et d’une générosité sans faille : « Cathy, c’est une bête des planches, j’ai regardé ses représentations des coulisses plus de 150 fois, et même après toutes ces fois, elle me faisait encore rire. »

Bien que Mme Tourigny ait foulé les plus grandes scènes et plateaux de télévision, elle apprécie tout particulièrement les petites salles comme celle du Cabaret Cogeco des ADLS ou elle se produira. « J’adore le contact rapproché avec le public, ça crée une proximité unique. Mon rodage se tient dans des lieux intimes, et ça m’autorise d’affiner mes numéros de manière plus personnelle. » Cette relation étroite avec l’audience lui offre de capter directement leurs réactions, un exercice qu’elle perfectionne depuis le début de cette tournée.

Bien que le spectacle En feu soit avant tout centré sur la vraie Silvi, son rôle phare de Carole ne sera jamais bien loin. « Elle me permet d’aller plus ailleurs, de dire des choses que je n’oserais jamais. Ainsi, elle va faire sa première partie », déclare-t-elle. Si le personnage lui a fait peur à ses commencements, Silvi est désormais en paix avec ce double rôle. « C’est comme si je menais deux carrières en même temps. À petite dose, Carole est toujours aussi payante. »