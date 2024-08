50 M$ investis dans les écoles de la Côte-du-Sud

Plusieurs élèves du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud (CSSCS) effectueront leur rentrée dans des écoles rénovées au coût de près de 50 M$ au cours de l’été. De plus, l’organisme est confiant de pourvoir les postes vacants.

Au total, 23 édifices de la CSSCS ont subi des travaux majeurs ou mineurs dans les derniers mois. Les plus importants sont compilés dans le tableau ci-joint.

Plus de la moitié des sommes investies a été dédiée à la construction de nouvelles institutions à Saint-Damien-de-Buckland et Saint-Charles-de-Bellechasse. Aussi, cinq bâtisses ont bénéficié d’améliorations de plus de 1 M$, consacrés à la mise à niveau de l’intérieur ou à la rénovation de leurs fenêtres ou de leur toiture. Également, des modules de jeu ont été ajoutés à certaines cours, du terrassement à été effectué et certains locaux spécialisés ont été aménagés.

D’abondant, les établissements scolaires pourront rassemblement compter sur le nombre nécessaire d’employés. ‘’ Nous travaillons d’arrache-pied pour trouver tous les professionnels requis, tant au niveau des enseignants et du personnel de soutien. À ce moment-ci, nous avons espoir de pourvoir les postes vacants’’, énonce Isabelle L’Arrivée-Lavoie, conseillère en communication de la CSSCS.

Finalement, pour la rentrée, celle-ci indique qu’il n’y a pas de déplacement d’élèves envisagé d’une école vers une autre en raison d’un manque de place. Toutefois, s’il y avait une arrivée massive de nouveaux enfants en cours d’année, l’organisation verra à ce moment si elle doit réajuster le tir en fonction des espaces disponibles. Néanmoins, il n’y aurait alors pas d’impact sur ceux déjà inscrits.