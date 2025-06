Un premier Pattes Party sous le soleil

Philippe Beaumont, agent Place aux jeunes, explique que le Carrefour était à la recherche d’une nouvelle méthode de financement après plusieurs années à faire les mêmes événements annuels. Il explique que sa collègue Sabrina Thibeault, intervenante, et lui ont alors eu l’idée d’organiser une activité spécialement dédiée aux animaux. « Nous aimons tous les animaux au bureau, donc nous nous sommes dit que ce serait en plus plaisant à organiser. Aussi, nous croyons que ce genre d’événement était un besoin dans la région », affirme Philippe.

L’organisateur ajoute que l’événement a été beaucoup plus difficile à organiser qu’il ne le croyait au début, car les activités impliquant la présence de beaucoup d’animaux demandent des assurances spéciales, mais que son équipe a reçu beaucoup de support des entreprises animalières de la région qui se seraient d’ailleurs passé le mot afin d’être représentées lors de la journée spéciale. Sur place, il y avait donc autant des fournisseurs de produits pour animaux et des créateurs de produits naturels que des services en éducation canine et en zoothérapie.

Parmi les entreprises, on retrouvait Patte Douce, soit un élevage appartenant à Amélie Bérubé qui donne également des cours d’éducations canines de plusieurs niveaux. Mme Bérubé a offert pour l’événement une conférence sur le comportement canin et l’approche à adopter lors d’interaction avec un chien. « Un événement comme ça, c’est certain que le comportement du chien va être un peu en fonction de l’éducation qu’il a reçu. Par exemple, un chien qui n’est pas trop habitué à des rassemblements peut se montrer anxieux, car il y a beaucoup de gens et de bruits. Mais un chien qui est quand même habitué de venir se promener au parc, de croiser des gens, des vélos et d’autres chiens, tout se passe bien généralement. », explique l’éducatrice canine, lorsqu’interrogée sur le comportement des chiens dans des événements publics comme le Pattes Party.

Une nouvelle tradition

Sabrina Thibault, intervenante au Carrefour, souligne que l’événement pourrait bel et bien revenir l’an prochain, car le but ultime était d’en faire un nouveau rendez-vous annuel pour les propriétaires d’animaux. Les organisateurs souhaitaient d’abord faire une première édition pour évaluer l’intérêt des gens, mais ils se disent satisfaits de la participation de la population et des entreprises de la région.