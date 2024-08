Un cycliste déterminé vise le monde

Pour rester au sommet de sa forme, M. Ouellet y consacre entre 15 et 20 heures par semaine. Une rigueur qui ne faiblit pas en hiver, où il utilise des simulateurs pour maintenir son niveau. « L’entraînement, c’est toute l’année. Il faut garder mon cardio, même quand les conditions extérieures ne sont pas idéales», explique-t-il. Pour lui permettre de développer son plein potentiel, il compte sur une coach qui guide ses progrès. Aussi, jusqu’à présent cet été, il a roulé plus de quarante jours sur les routes québécoises.

L’athlète port-jolien s’est initié au cyclisme par pure curiosité il y a cinq ans. « J’ai fait le tour de la Gaspésie en touriste avec des amis et cela m’a donné le goût de m’entraîner plus sérieusement », raconte-t-il. Maintenant, le plaisir de pédaler s’est transformé en véritable passion qui l’a emmené bien au-delà des routes bucoliques gaspésiennes.

Présentement, après treize événements, il occupe la deuxième place dans la catégorie Senior du Circuit régional AMCQ. Pour y arriver, il a principalement terminé cinquième au Grand Prix Sainte-Martine, quatrième au Challenge TT Yoeleo, trente-et-unième au Championnat du Canada de cyclisme sur route et premier au Critérium de Montmagny. « Depuis que j’ai débuté la compétition, mes résultats sont en constante évolution et cette année ne fait pas exception. Les efforts mis à l’entraînement ont porté fruit », soutient-il.

La vie d’un cycliste indépendant

Bien que beaucoup de cyclistes soient rattachés à des équipes, Ezékiel pédale présentement en solo, de manière indépendante, une situation qui n’est pas sans défis. « Mon organisation, c’est moi-même. Je dois tout gérer : les déplacements, les commanditaires, les équipements, la planification des courses, etc. », énonce-t-il. Cette autonomie lui permet de concourir à son propre rythme, mais il cherche à intégrer un groupe pour la saison prochaine afin de maximiser son développement et obtenir davantage de soutien. Il espère atteindre cet objectif grâce à ses performances croissantes.

Des visées internationales

M. Ouellet n’hésite pas à évoquer ses ambitions futures, tout en restant réaliste. Bien que le Tour de France soit un rêve pour tout athlète, il préfère se concentrer sur des objectifs plus accessibles pour le moment, comme participer à des événements l’autre côté de l’océan Atlantique. « J’ai déjà couru en Belgique et aux États-Unis, mais j’aimerais vraiment pouvoir me mesurer davantage à l’élite internationale dans les prochaines années et qui sait où cela me mènera », confie-t-il.

Pour lui, ce rêve est réalisable car les cyclistes atteignent l’apogée de leur potentiel entre 20 et 25 ans. Ainsi, à seulement 21 ans, Ezékiel Ouellet est à l’aube de sa carrière. Avec une motivation sans faille et une progression constante, il pourrait bien se frayer un chemin jusqu’au sommet du vélo professionnel. Pour l’instant, il se concentre sur son développement, un coup de pédale à la fois.

Une levée de fonds pour Ezékiel

Présentement, l’enjeu financier est le principal frein à la progression de la carrière de M. Ezékiel Ouellet. Pour y remédier, il a lancé une levée de fonds avec un objectif de 5 000 $. « Par exemple, dernièrement, j’ai subi des bris en pleine course et la facture de réparation s’élevait à plus de 1 000 $. Cela m’a obligé à adapter mon plan de progression. Actuellement, ma priorité est de m’équiper d’un bon vélo fiable et les sommes récoltées serviront à cela », précise-t-il.

De plus, le 4 août dernier, son entourage a organisé un événement intitulé “Pédalons avec Ezékiel”. Ainsi, plus de 60 participants ont effectué un tour de vélo bénéfice dans les environs de L’Islet.« Nous avons été agréablement surpris par la popularité de l’événement et nous avons reçu d’excellents commentaires. Chacun a pédalé à son rythme tout en arborant un sourire. Plusieurs parlent même d’une prochaine édition, sans que nous ayons encore réfléchi à la possibilité de répéter l’expérience », déclare Mme Maude Rousseau, l’une des organisatrices.Au total 4 185 $ ont été amassés, portant le cumulatif de la campagne à 4 455 $. Pour contribuer à cette levée de fonds, les personnes intéressées sont invitées à consulter la page Instagram et Facebook d’Ezékiel Ouellet pour obtenir toutes les informations.