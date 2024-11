Un hommage émouvant aux héros militaires à Tourville

La cérémonie annuelle du Jour du Souvenir a réuni la communauté de Tourville ce dimanche 10 novembre pour honorer les vétérans et les membres des forces armées canadiennes. En présence d’une vingtaine de militaires, les citoyens ont commémoré ceux qui ont donné leur vie pour préserver la paix et la liberté au Canada.

Bernard Généreux a souligné l’importance de la date du 11 novembre pour se souvenir des sacrifices consentis par les soldats. Il a rappelé que « nos libertés dans ce pays de paix sont dues aux hommes et aux femmes qui ont risqué leur vie pour défendre le Canada. » L’élu a évoqué son oncle, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, et exprimé sa gratitude envers les Canadiens qui nous ont légué une société libre et démocratique.

Le major-général Alain Forant, une figure de renom ayant dirigé des opérations tant nationales qu’internationales, a insisté sur le devoir de mémoire. « Si nous ne nous recueillons pas, leur sacrifice perd son sens, » a-t-il affirmé. Il a également rendu hommage aux soldats qui portent encore aujourd’hui les marques de leur service, rappelant qu’ils incarnent les valeurs canadiennes les plus nobles. « Nous leur devons une dette que nous ne pourrons jamais rembourser, mais leur héritage doit rester vivant », a-t-il ajouté.

Le sergent Jason Lapointe, réserviste depuis 24 ans et vétéran de l’Afghanistan, a pour sa part souligné l’importance d’éduquer les jeunes sur les sacrifices militaires, alors que les valeurs de la société évoluent. « Ils doivent comprendre que notre liberté repose sur ces sacrifices », a-t-il précisé, en insistant sur l’importance de transmettre cette mémoire.

Les participants ont également partagé leurs vœux pour la paix dans les régions en conflit, notamment en Ukraine et dans la bande de Gaza. « Nous avons le privilège et la chance de vivre dans une nation de paix, où chacun peut s’exprimer librement », a conclu M. Généreux.